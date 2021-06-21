Женственная и стильная: Пелагея в платье-жакете цвета фуксии подчеркнула талию на съемках КВН

Пелагея всегда выделялась среди сверстниц. Певица-народница не раз участвовала в «Голосе», занимая кресло жюри. Теперь она много гастролирует со своей группой. Певица исполняет не только романсы, но и народные песни. Не удивительно, что артистка часто облачается в пышные платья, кокошники и наряды с цветочным принтом. Артистка в прошлом году рассталась с Иваном Телегиным. Многие заметили, что стиль звезды вскоре изменился.

Теперь Пелагея все чаще подчеркивает свою красоту. Она носит элегантные брючные костюмы, а также платья. А 20 июня девушка отправилась в Екатеринбург. Она приняла участие в съемках игры «Встреча выпускников КВН». Для такого случая артистка облачилась в платье-жакет цвета фуксии и кружевную блузку нюдового цвета. Когда певице дали слово, она встала и показала, как наряд подчеркнул ее талию.

«Говорят, бывших кавээнщиков не бывает. Это точно — даже после перерыва они не перестают удивлять своего зрителя. Все такие же смешные, талантливые и искренне любят эту игру», — заверила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама.

«Любимка! Да уж так точно!», «Красавица», «Да какая же вы красавица», «Как на вас смотрят мужчины — платье просто», «Сногсшибательная Поля», «Платье просто идеально сидит», «Какая вы привлекательная», — прокомментировали пост подписчики.

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