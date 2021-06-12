«С чудесными блондинками»: Пелагея в платье на запах трендового цвета встретилась с Зарой и Клавой Кокой

Пелагея многим знакома по шоу «Голос», так как не раз сидела в кресле члена жюри. Девушка уже длительное время выступает со своей группой, исполняя народные песни и романсы. При этом артистка воспитывает дочку Таисию. Все свободное время она проводит с малышкой. В последнее время певица часто наряжает наследницу в платья ярких цветов и украшает ее прическу бантиками. К слову, сама звезда тоже любит наряжаться.

12 июня на Красной площади состоялся праздничный концерт в честь Дня России. В такой особенный день многие звезды согласились выступить для публики. Пелагея не скрывает, что любит радовать поклонников и каждый раз ждет встречи с ними. Обычно певицы выступает в пышных платьях и кокошнике. На этот раз девушка продемонстрировала свою элегантность. На мероприятии она появилась в платье на запах длины макси. Наряд зеленого цвета, который в моде в этом сезоне, подчеркнул стройную фигуру звезды.

После выступления ее встретила певица Зара, а также молодая исполнительница Клава Кока. Девушки сделали совместное фото на пять. Из-за пандемии даже артисты редко виделись в последний год.

«С чудесными блондинками», — написала Зара в соцсети.

Поклонники восхитились красотой звезд. Многие отметили, что успели соскучиться по их выступлениям. «Такие волшебные», «Все очень красивые. Вы прекрасные», «Какие красотки», «Пелагея такая стройняшка», «Ой, какие классные девчонки», «Три грации!», «Две певицы и симпатичная девочка», «Я, кажется, дар речи потеряла», — прокомментировали пост подписчики.

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