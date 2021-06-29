«Какие мощные бедра»: Каменских в белых мини-шортах и кружевном топе устроила секси-танцы

Настя Каменских не скрывает, что следит за своей фигурой. Девушка раньше обладала пышными формами. Лишь недавно она рассказала о своих комплексах. Но к свадьбе артистка смогла похудеть. Теперь певица старается держать себя в форме. Она занимается спортом и часто совершает утренние пробежки. Примечательно, что артистка сохранила свою изюминку, так как худеть до модельных параметров не стала.

Теперь Каменских подбирает себе образы, которые подчеркивают достоинства ее фигуры. Девушка часто отдыхает на море, где носит легкие платья. А вот последние несколько недель певица находится в Киеве. Она ездит на съемки и посещает вечеринки. Если накануне артистка отметилась в модном лимонном костюме оверсайз, то теперь она предстала в более смелом наряде.

Настя запечатлела себя на тренировке в белых мини-шортах и кружевном черном топе. Толстовку она повязала на талию и дополнила лук обувью на каблуке. Артистка стала соблазнительно танцевать, виляя пятой точкой. Она похвасталась бронзовым загаром.

Поклонники были сражены фигурой 34-летней звезды. Многие отметили, что она похорошела. «Настя, какая красотка», «Ох, взбудоражила», «Магическая сила, эти бедра шик», «Какие мощные бедра», «Такую красоту можно и украсть», «Куда Потап смотрит?», «Настя в самом соку», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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