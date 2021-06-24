«Вот это объем»: Каменских в трендовом бикини с высокой посадкой блеснула «сдобным орехом»

Певица устроила фотосессию в новом купальнике цвета неба. Она не постеснялась показать себя во всей красе.

Настя Каменских уже давно не приезжала в Россию. Она строит сольную карьеру и старается покорить новую публику. Для этого девушка даже выучила испанский язык. Примечательно, что свой стиль она не меняет. Даже после замужества артистка продолжает носить откровенные наряды, а также появляться на публике в образах, которые едва скрывают ее прелести. К свадьбе с Потапом она похудела и теперь старается держать себя в форме.

А теперь девушка готовится к отпуску. Она мечтает в скором будущем в очередной раз оказаться на пляже. А пока певица устроила фотосессию в новом купальнике. Настя облачилась в мини-бикини цвета неба с трендовыми трусиками-галочками. Она принимала разные позы, чувственно демонстрируя все изгибы тела. Однако Каменских не только удлинила ноги за счет модного купальника, но и засветила все свои изъяны.

Артистка показала массивные бедра, а также выпирающий животик. Девушка при этом похвасталась талией. Поклонники посчитали кадры неудачными. «Насть, удали это», «Такая девушка и все напоказ», «Купальник не украсил вас», «Вот бедра разнесло», «Булочки конечно сдобные», «Вот это объем», «Трусики не для вас, прям бедра громадные в них», «Гром-женщина не меньше», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: