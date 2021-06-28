Скрыла изъяны: Каменских в трендовом костюме оверсайз лимонного цвета предстала на вечеринке

Настя Каменских давно стала популярной певицей. Она выступает во многих странах и становится все известнее среди латинских стран. Девушка выучила испанский язык и каждый год выпускает несколько хитов. Главной поддержкой и опорой артистки стал ее муж Потап. Именно он продюсирует звезду. Неудивительно, что певица продолжает носить пикантные наряды и подчеркивать достоинства своей фигуры.

28 июня Настя весь день провела вне дома. Сначала она съездила на съемки телепередачи. В кадре девушка предстала в модном летнем наряде. Она отметилась в брючном костюме оверсайз насыщенного лимонного цвета. При этом артистка надела черный кроп-топ, чтобы подчеркнуть декольте. Наряд скрыл все изъяны ее фигуры, а за счет свободного кроя жакета Каменских смотрелась стройнее, чем обычно.

После съемок она приехала на вечеринку к другу. В ресторане певица пообщалась с подругами, а потом весь вечер обнимала Потапа. Друзья даже стали просить пару прекратить целоваться. Артистка повеселилась и даже спела для именинника.

«Очень милая пара», «Крутой костюм«, «Настя, как тебе идет желтый», «Красотка на стиле», «Идеальная пара», «Как бы не пели, а стали парой», «Костюм так вас красит», — прокомментировали кадры поклонники. Примечательно, что ранее Вера Брежнева тоже похвасталась модными брючными костюмами из льна. Она отдала предпочтение розовому цвету.

Смотрите также: