«Такое не спрячешь»: Каменских в мини-шортах и прозрачной тунике засветила роскошный бюст

Певица на отдыхе решила облачиться в комфортный наряд, но при этом показала свои прелести.

Настя Каменских уже длительное время выступает на сцене. У нее есть своя армия поклонников. Однако ей долго удавалось скрывать роман с Потапом. Об их отношениях ходили слухи, но все подтвердилось, когда пара устроила свадьбу в Киеве. Вот уже несколько лет пара живет в законном браке. При этом артистка по прежнему выступает, носит женственные наряды и любит делиться пикантными фото.

Вот уже несколько дней Настя проводит время за городом. Она устраивает пробежки и велопрогулки. А жаркая летняя погода дает ей поводит носить соблазнительные наряды. На этот раз певица запечатлелась в черных мини-шортах и прозрачной тунике нюдового цвета. Сквозь нее был виден не только пятнистый лиф, но и роскошная ложбинка. Каменских показала свой плоский живот и массивные бедра. На ее плече был рюкзак, а прическу украшала шляпка.

«Последние несколько недель у меня супер насыщенные! Я и не заметила, как почти прошел первый месяц лета! А вы?» — написала звезда.

На этот раз поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что такой фигуре можно позавидовать. «Сочная», «Классный образ с изюминкой», «Настя, все видно», «Ох, какая девушка аппетитная», «Такое не спрячешь», «Выглядишь роскошно», «Это декольте будет сниться», «Красотка на прогулке», «Образ прекрасный, как и формы», «Такой дивчиной хочется любоваться», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также: