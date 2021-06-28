«Невероятная фигура!»: Ани Лорак в мини-бикини цвета шоколада сверкнула округлым бюстом

Ани Лорак в последнее время едва находит свободное время. Она дает концерты и посещает светские рауты. На днях певица побывала на фестивале «Жара», где продемонстрировала женственные образы и несколько раз вышла на сцену. Артистка отметилась как в нюдовом платье в сетку, так и белоснежном наряде с пикантным разрезом. Она в свои 42 года обладает притягательной внешностью. На отдыхе на Мальдивах звезда это подтвердила.

И хоть Лорак давно вернулась из отпуска, накануне она поделилась кадрами, сделанными на пляже. Певица похвасталась модным купальником цвета шоколада. Лиф подчеркнул ее пышный бюст, а бикини — упругие бедра. При этом артистка также показала рельефный пресс и интимное тату слева под бюстом. Загорелая Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) с распущенными волосами показала себя во всей красе.

Поклонники были сражены красотой певицы. Многие одарили Лорак комплиментами и признались, что ее формы выглядят бесподобно в купальнике. «Какая же невероятная фигура!», «Эх, какая фигурка и талант», «Какая вы шикарная женщина», «Очень красивая фигура, просто богиня», «Самая красивая женщина в мир», «Это орешище! Гром-бедра», «Все у вас так гармонично», «Тонкая талия и пресс», «Фигурка мечта», — прокомментировали пост подписчики.

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