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Дерзко и женственно: Ани Лорак подчеркнула фигуру кожаным мини-платьем с декольте из цветов

Звезда выступила в первый день музыкального фестиваля «Жара».

Дерзко и женственно: Ани Лорак подчеркнула фигуру кожаным мини-платьем с декольте из цветов
Ани Лорак. Фото: Global look press

В Москве накануне состоялось открытие музыкального фестиваля «Жара», на котором в течение пяти дней выступит весь свет отечественного шоу-бизнеса. На торжественном открытии по красной дорожке прошли Ольга Бузова, Клава Кока, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Кети Топурия, Лолита Милявская, Вера Брежнева и многие-многие другие. И это только в первый день мероприятия.

Певица Ани Лорак за вечер сменила несколько ярких образов. На ковровой дорожке звезда появилась в золотистом платье-комбинации и шарфике-боа на плечах, а на сцене блистала уже в другом образе — дерзкая и роковая дива в кожаном мини-платье с металлическими молниями в качестве вертикальных акцентов.

Ани Лорак
Ани Лорак. Фото: Иван Макеев / «Комсомольская правда»

Изюминкой образа стал декор в виде роскошных алых роз, выглядывающих из декольте певицы. Открытые плечи и цветы подчеркивали женственность красотки и выделили рельефные ключицы артистки.

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