«Ой, подвязка на ножке»: Ани Лорак в белоснежном платье с разрезом не скрыла прелести фигуры

Ани Лорак уже длительное время выступает на сцене. Украинская исполнительница успела завоевать любовь публики. Девушка в прошлом году отдыхала с дочкой Софией. Теперь она с радостью возобновила гастроли и посещает разные города с концертами. Артистка не могла пропустить фестиваль «Жара». 23 июня она приехала в «Крокус Сити Холл», где собрались едва ли не все популярные звезды отечественной эстрады.

Если на ковровой дорожке Лорак блистала в силуэтном нюдовом платье со стразами и накидкой из перьев, то для сцены она приготовила несколько образов. Самым эффектным получился выход под песню «На половину мой». Певица облачилась в белоснежно платье с рукавами-крыльями и откровенным декольте. Наряд в пол с разрезом позволил ей показать загорелые ноги, а босоножки с золотыми тесемками дополняла подвязка в таком же стиле. Девушка грациозно двигалась по сцене.

Поклонники были изумлены женственным и нежным луком звезды. Она также получила комплименты от ведущей Яны Чуриковой. «Прекрасна как всегда, с ног до головы», «Голос целый океан», «Идеальная фигура», «Ой, подвязка на ножке», «Ангельски прекрасна», «Очень роскошное платье», «На ногах что-то нереально красиво», «Прям богиня», «Безумно красивая», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: