«Ох, какие формы»: Муцениеце в оливковом платье-сорочке без лифчика сверкнула округлым бюстом

Агата Муцениеце уже год является свободной девушкой. Переживая о разводе она оставила в прошлом. Теперь девушка много работает, снимается в разных проектах, как мечтала, а свободное время уделят себе и детям. Пока Павел Прилучный отдыхал с новой возлюбленной на Мальдивах, она загорала в деревне. Но последние несколько дней актриса проводит время с друзьями, хвастается новыми нарядами и нежится у бассейна.

А 25 июня Агата встала пораньше не ради съемок. Она облачилась в платье-сорочку из тонкой ткани. Наряд мидакси оливкового цвета открыл ее плечи и руки. При этом девушка не надела лифчик, засветив округлый бюст. Сандалии на платформе и сумка Bulgari дополнили ее образ. Актриса приехала в салон, где приобрела дорогостоящий Rolls-Royce. Она не сдерживала эмоций радости.

«О Боги!» — заявила звезда, когда селе за руль автомобиля. «Я сейчас буду плакать! Боже!Пахнет новой машиной. Все, я не вылезу от сюда», — заявила она.

Поклонники были рады за артистку. Многие поздравили Муцениеце в приобретением. Другие восхитились ее красотой. «Ого, какая покупка», «Агата, выглядишь прекрасно», «В такую жару и в сорочке можно гулять», «Ох, какие формы», «Безумно хороша», «Теперь ты дама с автомобилем мечты», «Ваш капот выглядит круче», «Острые холмики», «Какая привлекательная», «Ох, какая», — прокомментировали кадры подписчики.

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