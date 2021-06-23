«Ох, какая стала»: Агата Муцениеце в мини-шортах и тонкой майке подразнила округлым бюстом

Агата Муцениеце не скрывает, что ей нравится много работать. А вот выглядеть женственно для актрисы непривычно. Она год назад развелась с Павлом Прилучным. Тогда актриса сильно переживала, но в итоге ей стали присылать много приглашений на разные съемки. А вскоре она впервые за долгое время сменила имидж. Девушка теперь все чаще носит платья и показывает достоинства своей фигуры публике.

На днях Агата погуляла со своей собакой в мини-шортах. По всей видимости, ей понравились теплые отзывы поклонников. 23 июня на работу она снова отправилась в коротких белых шортах и тонкой майке цвета «Тиффани». Актриса распустила волосы и не забыла взять с собой яркую розовую сумку Bulgari. Муцениеце была без нижнего белья, обтянув майкой округлую грудь. Мама двоих детей похвасталась упругими формами.

Поклонники были взбудоражены видом звезды. Многие осыпали комплиментами актрису, которая держит себя в такой форме. «Ох, Агата, какая ты», «Ой, мурашки от вида», «Холмики заострились», «Ох, какая стала», «Фигура просто шик», «Какая красотка», «Такую чику нельзя упустить», «Паша не мог тебя потерять», «Ты роскошная девушка», «Фигурка, как у 18-летней», «У тебя губы вкуса миндаля», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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