«Украдут во дворец султана»: Агата Муцениеце в лимонном бикини сразила фанатов наповал

Актриса провела день, принимая солнечные ванны. Она похвасталась изящной фигурой без изъяна, показав, как похорошела после развода с Павлом Прилучным.

Агата Муцениеце в последнее время редко находит время на отдых. Звезда сериала «Закрытая школа» снимается в разных проектах, чему очень рада. При этом выходные она старается посвящать дочке Мие и сыну Тимофею. Даже поклонники заметили, что актриса преобразилась за минувший год. После развода с Павлом Прилучным она стала выглядеть более женственно. Девушка нарастила волосы и стала чаще носить изящные платья.

Как известно, Агата старается следить за фигурой. Она привыкла устраивать пробежку утром или вечером. Актриса пока не собирается в отпуск, но в жаркой Москве она находит места, где можно отдохнуть и позагорать. 25 июня девушка провела время с друзьями за городом. Она облачилась в лимонное мини-бикини, в котором сначала прыгала в бассейн, а потом вальяжно лежала на лежаке.

Муцениеце поделилась кадром, на котором показала фигуру во всей красе. Она засветила упругую грудью и округлые бедра.

«Мне нравится, когда жарко», — заявила звезда.

Поклонники осыпали комплиментами артистку. Бывшая жена Прилучного сразила фанатов своими формами. «Агата. Какая ты красавица», «Такая грудь и плоский живот», «Бомбическая фигура», «Зачетный бампер», «Агата, ты космос», «Какая сочная девочка», «Где-то Паша пустил слезу», «Украдут во дворец султана», «Фигура безупречная», «Только не худейте», «Агата, это шик, а не бедра», «Ох, какая», — прокомментировали пост подписчики.

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