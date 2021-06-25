«Эндорфины пошли»: Брежнева в костюме оверсайз и летнем топе на тесемках засветила грудь

Вера Брежнева давно стала для многих секс-символом. Девушка обладает безупречной фигурой и притягательной внешностью. Ко всему прочему, она всегда облачается в женственные наряды. На сцене певицу можно увидеть в платьях с разрезом и боди, а в обычной жизни она носит более лаконичные образы. Недавно артистка похвасталась своими летними обновками. На этот раз она отдала предпочтение льняным нарядам и шелковым.

Утро 25 июня у Веры прошло очень насыщенно. Так как она выпустила новый хит «Розовый дым», который на днях представила на фестивале «Жара», девушка активно ездит с ней по радиостанцию. на этот раз она приехала в студию «Русского радио». Еще в коридоре блондинка отметилась в белоснежном костюме оверсайз. Она поддержала тренд на свободные жакеты и брюки в пол.

А вот во время эфира Брежнева не только спела, но и станцевала. Девушка сняла жакет, представ в откровенном летнем топе на тесемках с внушительным декольте. Она зажигательно двигалась блеснув грудью. Позже певица отправилась в спортзал. Она снова покрасовалась в топе цвет фуксия.

«Спорт — это кайф. Эндорфины пошли», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что наряд подчеркнул ее достоинства. «Будоражит», «А Косте повезло», «Такая изящная грудь», «У вас все идеально», «Просто роскошная», «Наряд бомба», «Вера, вам море по колено», «Ух, какой вид», — прокомментировали кадры подписчики.

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