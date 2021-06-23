Подчеркнула талию: Брежнева в боди с открытым плечом и джинсах цвета фламинго устроила танцы

Певица посетила студию Love Radio. Она не только спела, но и покрасовалась в новом образе.

Вера Брежнева не скрывает, что любит хорошо выглядеть. Она сама красится и ухаживает за волосами. На сцене девушка выступает много лет, поэтому давно научилась подбирать себе женственные наряды. Если для выступлений она выбирает яркие образы с блестками, подчеркивающие ее фигуру. То в обычной жизни носит объемные толстовки, спортивные костюмы и наряды пудровых тонов.

Однако после выхода ее нового хита «Розовый дым», Вера все чаще облачается в наряды цвета Фламинго. Она уже демонстрировала яркий льняной костюм. Также девушка похвасталась легкими летними платьями. А накануне певица отправилась на станцию Love Radio. Артистка решила представить там свой новый трек. При этом Брежнева облачилась в черное боди с открытым плечом и джинсы розового цвета с высокой посадкой. Кеды дополняли ее образ.

Во время перерыва артистка устроила танцы в студии. Она показала свою осиную талию. Наряд идеально смотрелся на ее фигуре, подчеркивая достоинства. Позже Вера не только пообщалась с ведущими, но и исполнила свой хит в дуэте. Она спела прямо в студии.

Смотрите также: