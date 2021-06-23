Сверкающие волосы и прозрачное платье: Брежнева повторила образ Бузовой на сцене «Жары»

Жена Константина Меладзе в откровенном наряде выступила на фестивале. Однако ее образ показался поклонникам очень знакомым.

Вера Брежнева недавно отдохнула в Италии с семьей. После начала пандемии певица не упускает возможности побыть с дочками и своим мужем Константином Меладзе. Но недавно она вернулась к активной работе. Девушка выпустила новый хит «Розовый дым». Несколько дней она провела с супругом в Киеве, где не только гуляла, хвасталась летними нарядами, но и посещала радио, где представляла новый трек.

А на днях Вера вернулась в Москву. 23 июня она приехала в «Крокус Сити Холл». Девушка посетила саундчек, а также отрепетировала номер для «Жары». Она была в черном боди и розовых джинсах. А вот на красной дорожке певица уже красовалась в белоснежном платье в пол с пикантным разрезом. Она подчеркнула стройные ноги. Брежнева дефилировала на публике, демонстрируя свой образ со всех сторон. Она припасла еще более смелый образ для выступления.

Вечером на сцене артистка появилась в сверкающем платье с бахромой. Наряд с прозрачным декольте позволил ей показать все ее прелести. Вера также надела парик с блестящими волосами. Соблазнительный наряд оживал при каждом движении артистки.

«Сегодня на „Жаре“ была премьера „Розовый дым“ кто смотрел прямой эфир? Мой наряд сегодня получил столько комплиментов», — похвасталась звезда.

Поклонники тоже восхитились образом певицы. Однако многим наряд показался знакомым. Фанаты вспомнили, что в похожем парике и прозрачном платье с бахромой Ольга Бузова не только выступала, но и снималась в клипе «Водица». Более того, еще раньше такой образ примерила Дженнифер Лопес.

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