«Немножко пошалили»: Навка в шелковом жакете цвета сирени и на шпильках блеснула декольте

Татьяна Навка давно стала одной из самых известных фигуристок. В ее копилке множество побед на соревнованиях. Более того, она является Олимпийской чемпионкой. Татьяна теперь тренирует юных спортсменов, а также дочку Надежду, которая уже приносит домой медали. При этом она часто путешествует, видится с друзьями и посещает вечеринки. Покорительница льда каждый раз подбирает себе женственные и элегантные образы.

23 июня многие звезды отправились на фестиваль «Жара». А вот Навка приняла участие в модной фотосессии для глянца. Она поделилась кадрами из гримерки, похваставшись непривычным образом. Девушка облачилась в черные брюки и майку с принтом. Поверх она накинула сиреневый жакет из шелка. Фигуристка блеснула роскошным декольте. Татьяна дополнила образ белоснежными босоножками на шпильке. Серьги-кольца и солнцезащитные очки завершили дерзкий аутфит.

«Немножко пошалили», — отметила звезда.

Позже Навка грациозно позировала на стуле. Ей сделали макияж и объемную укладку. Она подчеркнула всю красоту своей стройной фигуры. Поклонники восхитились образом спортсменки. «Молодая и красивая», «Классная фотосессия и образ», «Какие каблуки», «На себя не похожа», «Красотка как и всегда», «Какая страсть», «Танюша, какая вы талантливая!», «Ух, вот это образ», — прокомментировали пост подписчики.

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