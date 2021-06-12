«Страна, процветай»: Навка в полосатой рубашке оверсайз и белых брюках отметилась на стадионе

Татьяна Навка является олимпийской чемпионкой. Она уже длительное время не участвует в соревнованиях. При этом девушка тренирует будущих чемпионов, а также свою шестилетнюю дочку Надежду. Она также создает красочных ледовые шоу, в которых участвуют Петр Чернышев и Алина Загитова. Однако порой фигуристка дает себе возможность расслабиться.

12 июня Навка с самого утра провела время с дочкой. Она поделилась трогательными кадрами, на которых каталась на машине с наследницей. А позже спортсменка поделилась фото, на котором запечатлена на стадионе. Девушка позировала на трибунах в полосатой рубашке оверсайз и белых брюках. Татьяна также надела шарф и кепку, как настоящая болельщица. Однако она решила поздравить не футболистов с началом Чемпионата мира по футболу, а россиян с Днем России.

«С праздником! С Днем России! Необъятная, многонациональная и великая страна процветай, развивайся и двигайся только вперед!» — написала в соцсети звезда.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Некоторые вспомнили, что кадр был сделан во время чемпионата мира по футболу. «Какая красотка», «С праздником нашу страну», «Какая цветущая», «Татьяна, вам идут такие цвета», «С праздником страну», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что в честь праздника на Красной площади прошел концерт, на котором выступили Валерия, Александр Панайотов и другие звезды.

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