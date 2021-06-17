«Итальянские дворики»: Навка в белых джинсах и рубашке оверсайз в клетку предстала в Ферентино

Татьяна Навка даже летом много работает. Она тренирует детей в своей школе фигурного катания, занимается с дочкой Надеждой и готовит красочные ледовые шоу. Не так давно спортсменка делилась кадрами с Петром Чернышевым и Алиной Загитовой, которые играют в ее постановках. Однако порой девушка делает перерывы. Она любит путешествовать, поэтому недавно провела два дня в Санкт-Петербурге, а теперь улетела в Италию.

Примечательно, что в Милане накануне оказалась Ольга Бузова. А вот Навка приехала в Ферентино, которое является коммуной в регионе Лацио. Кадрами с отдыха фигуристка поделилась в соцсети. Она облачилась в белоснежные джинсы скинни и розовую рубашку оверсайз в клетку. Ее образ дополняли сумка Prada, кепка и кеды. Девушка оказалась на узких улочках города, она погуляла по брусчатке, а потом заглянула в магазин.

«Итальянские дворики», — восхитилась звезда. «Привезу Надежде моей печенье», — решила она.

Поклонники восхитились красотой Татьяны. Многие отметили, что она выглядит стильно. Более того, джинсы подчеркнули стройность ее ног. «Татьяна невероятно красивая и стильная женщина», «Какие красивые улочки», «Как вы оказались в Италии», «Моднюча Танюча», «Почему дочка не с вами?», «Какая вы летняя», «Не хватает дочки», «Очень идут вам такие пейзажи», «А Бузову не встретили?» — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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