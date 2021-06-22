Как цыпленок: Ани Лорак покрасовалась в костюме с твидовым жакетом канареечного цвета

Ани Лорак всегда обладала стройной фигурой. Однако певица два года назад развелась с мужем. После этого поклонники заметили, что певица похорошела. С помощью женственных образов артистка подчеркивает стройную фигуру. Она не раз оказывалась на светских раутах. Для появления на публике девушка выбирает лаконичные костюмы или элегантные платья. А вот для сцены она отдает предпочтения блестящим и ярким образам.

С началом лета Лорак все чаще хвастается своими образами. На празднике для дочки Софии, которой исполнилось 10 лет, она появилась в платье с рукавами-фонариками. А вот 22 июня артистка ездила по делам. Она решила покрасоваться в машине. Певица предстала в костюме с укороченным твидовым жакетом и шортами. Наряд канареечного цвета дополнил черный топ. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) собрала волосы в высокий хвост.

Костюм Лорак одного из самых трендовых оттенков сезона. Не так давно Ольга Бузова также отметилась в костюме желтого цвета. Александр Васильев называл этот оттенок актуальным. Поклонники отметили, что Каролине летний наряд к лицу. «Какая яркая», «Прям пташка», «Цвет нереальный», «Как вам идут такие цвета», «Очень красивая», «Летняя дива», «Какая позитивная и солнечная», — прокомментировали кадры подписчики.

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