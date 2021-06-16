«Must have каждой девушки»: Ани Лорак отметилась в силуэтном черном платье с рукавами-фонариками

Ани Лорак не скрывает, что семья для нее очень много значит. Девушка на днях отпраздновала день рождения своей дочки Софии. Она устроила для нее сначала застолье, а потом и вечеринку на природе. Девочка даже повидалась со своим отцом Муратом Налчаджиоглу. В последнее время певица все чаще проводит время с бывшим мужем. К слову, каждый раз она облачалась с женственные платья, подчеркивающие ее фигуру.

В свои 42 года Лорак может похвастаться стройностью. Недавно она сняла клип на Мальдивах и призналась, что белое платье невесты — ее любимый образ со съемки. А вот для жарких летних дней певица выбрала элегантный образ. Она поддержала тренд на силуэтные мини-платье с рукавами-фонариками. При этом девушка предпочла черный цвет, который не каждая модница носит летом. Артистка дополнила аутфит ожерельем.

«Маленькое черное платье — must have каждой девушки. Как считаете?» — написала звезда.

Поклонники посчитали, что Лорак облачилась в идеальное платье. Многие одарили ее комплиментами. Примечательно, что ранее Полина Гагарина тоже отметилась в черном платье с рукавами-фонариками. «Каролина, какая красивая», «Какая вы красивая! Вам очень идет это черное платье! Куколка», «Вам так идет это платье, такая красивая», «У вас шикарная фигура, вам к лицу любое платье», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: