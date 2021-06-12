Торт и салют: Ани Лорак в лимонном мини-платье с одним рукавов устроила дочке вечеринку

Певица устроила второй праздник для наследницы. На этот раз она собрала гостей на природе.

Ани Лорак уже длительное время находится в разводе. Примечательно, что с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу в этом году певица несколько раз появилась вместе на публике. Турецкий бизнесмен участвует в жизни дочки Софии и часто проводит с ней время. Недавно малышке исполнилось 10 лет. Родители устроили для нее сначала домашний праздник. Певица собрала юных гостей за большим столом и подарила имениннице куклу. Тогда на празднике был и Мурат.

А вот 12 июня Лорак устроила еще один праздник. На этот раз она закатила вечеринку для дочки на природе. Певица облачилась в мини-платье лимонного цвета с одним открытым плечом и пышным рукавом. Наряд с цветочным принтом подчеркнул фигуру артистки. Она также дополнили образ модными мюлями Bottega Veneta. А вот именинница была в белом сарафане с принтом. На этот раз девочку ждал пятиэтажный торт, созданный известным кондитером.

А вот вечер завершился красочным салютом. Лорак даже зашла в воду вместе с дочкой, чтобы насладиться красотой салюта.

«Продолжаем празднование. Сонечке 10 лет. Ренат Агзамов, огромное спасибо за тортик! Это невероятно красиво и вкусно», — написала звезда.

Поклонники восхитились красотой певицы. Многие назвали ее прекрасной мамой. «Какие красотки ! С праздником Сонечку»,» Сама в мини, а дочка в длинной юбченке«, «Сонечка растет на радость всем!», «Мама просто сногсшибательная», «Какая роскошная Лорак», «Платье крутое», — прокомментировали пост подписчики.

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