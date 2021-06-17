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Леди в белом: Лорак в жакете с остромодным плечом-«седло» пообщалась с поклонниками

Певица не отстает за трендами в фэшн-индустрии и регулярно пополняет ими свой гардероб.

Леди в белом: Лорак в жакете с остромодным плечом-«седло» пообщалась с поклонниками
Ани Лорак. Фото: Global look press

42-летняя певица Ани Лорак является одной из стильных звезд шоу-бизнеса. Звезда следит за трендами в моде и старается вписать подходящие под стиль и гардероб. Накануне красотка пообщалась с поклонниками в микроблоге, позируя на камеру в тотально белом наряде – жакете и брюках.

Ани Лорак
Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

Изюминкой образа стал не только модный монохром, но и трендовые плечики на жакете. Это утрированная форма линии плеч «седло», о ней недавно рассказал телеведущий Александр Васильев. Такой покрой в этом сезоне на самом пике модного Олимпа, хотя ему без малого полвека.

«Он был изобретен в свое время гением мировой моды, французским дизайнером Ивом Сен-Лораном в середине 70-х годов в его знаменитой восточно-китайской коллекции», — отмечал Васильев.

Ани Лорак успешно вписала плечо-«седло» в свой стиль. Также как и бейсболки – один из трендовых головных уборов этого лета.

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