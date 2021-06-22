«Загар идеальный»: Полина Гагарина в карамельном лифе-бандо засветила грудь на греческом пляже

Полина Гагарина всегда обладала хорошим чувство юмора. Она не стесняется шутить над собой или веселиться с друзьями. Вместе с Сергеем Лазаревым девушка не раз перепевала свои песни, добавляя им другой смысл, переводя все в шутку. К слову, даже после развода с Дмитрием Исхаковым девушка сохранила позитивное настроение и даже ни разу не показала грусть. Она стала еще больше работать, а свободное время посвящать детям.

Этим летом Полина выделила время на отпуск. Уже несколько дней она отдыхает в Греции с дочкой Мией и сыном Андреем. Девушка успевает загорать и купаться. Она также резвится с детьми на пляже, устраивая спортивные минутки. А вечерами артистка гуляет в платье по местным улочкам. 22 июня Гагарина решила поделиться своим пляжным фото. Она запечатлелась в карамельном лифе-бандо. Певица показала загорелый бюст и плоский живот.

Полина была без макияжа и укладки. Из-за необычного ракурса, она придумала смешную подпись к фото.

«Нюхаю зонтик», — написала звезда.

Поклонники часто критикуют артистку за излишнюю худобу, но сама певица довольна тем, как выглядит. На этот раз многие одарили ее комплиментами. «Маленькая грудь прекрасна», «Вы такая шоколадка», «Загар идеальный», «Ракурс — бомба», «Очень круто выглядите», «Стройняшка», «И это мама двоих детей?», «Словно подросток», «Красивая очень», «Классный кадр», «В этом купальнике словно голая», — прокомментировали кадр подписчики.

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