Виктор Цой: застенчивый и талантливый
Видео
Шаурма «Крошка моя»: пошаговый видеорецепт
Видео

«Загар идеальный»: Полина Гагарина в карамельном лифе-бандо засветила грудь на греческом пляже

Певица продолжает отдыхать в Греции с детьми.

«Загар идеальный»: Полина Гагарина в карамельном лифе-бандо засветила грудь на греческом пляже
Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987/

Полина Гагарина всегда обладала хорошим чувство юмора. Она не стесняется шутить над собой или веселиться с друзьями. Вместе с Сергеем Лазаревым девушка не раз перепевала свои песни, добавляя им другой смысл, переводя все в шутку. К слову, даже после развода с Дмитрием Исхаковым девушка сохранила позитивное настроение и даже ни разу не показала грусть. Она стала еще больше работать, а свободное время посвящать детям.

Этим летом Полина выделила время на отпуск. Уже несколько дней она отдыхает в Греции с дочкой Мией и сыном Андреем. Девушка успевает загорать и купаться. Она также резвится с детьми на пляже, устраивая спортивные минутки. А вечерами артистка гуляет в платье по местным улочкам. 22 июня Гагарина решила поделиться своим пляжным фото. Она запечатлелась в карамельном лифе-бандо. Певица показала загорелый бюст и плоский живот.

Полина была без макияжа и укладки. Из-за необычного ракурса, она придумала смешную подпись к фото.

«Нюхаю зонтик», — написала звезда.

Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987/

Поклонники часто критикуют артистку за излишнюю худобу, но сама певица довольна тем, как выглядит. На этот раз многие одарили ее комплиментами. «Маленькая грудь прекрасна», «Вы такая шоколадка», «Загар идеальный», «Ракурс — бомба», «Очень круто выглядите», «Стройняшка», «И это мама двоих детей?», «Словно подросток», «Красивая очень», «Классный кадр», «В этом купальнике словно голая», — прокомментировали кадр подписчики.

Смотрите также:

Тэги

Звездный стильмода и стильМодные трендыНовости googleПолина Гагаринафигура в купальникефото в бикини