Две красотки: Гагарина в белом платье в стиле бэби-долл прогулялась с подросшей дочкой в Греции

Полина Гагарина в прошлом году снова стала свободной девушкой. Она пережила второй развод, но предпочитала не показывать грусти. Девушка продолжила работать с двойной силой. При этом она успевает воспитывать детей: сына Андрея от первого брака и дочку Мию от второго. Артистка каждое утро старается посвятить наследникам, а вот днем и вечером она находится то на концертах, то на съемках. Но это лето она решила начать с отпуска.

Полина приехала в Грецию, где любит отдыхать. Она вязала с собой наследников . Почти целыми днями девушка загорает на пляже и купается. Однако 19 июня певица решила погулять по окрестностям. Для такого случая она принарядилась вместе с дочкой. Девушка предстала в белоснежном платье в стиле бэби-долл. Наряд с рукавами-фонариками подчеркнул ее стройные ноги. Мия в свою очередь была в мини-платье в желтую клетку с рукавами-рюшами.

Гагарина шла по улицам и держала за руку подросшую наследницу. Она несла в руках небольшой покет. Не исключено, что певица решила пошопиться и побаловать дочку за одно. Поклонники одарили ее комплиментами. Многие отметили, что артистка прекрасно выглядит. «Поражаюсь как Миюша быстро растет», «Какие прекрасные платья», «Какие классные», «Просто принцессы», «Красавицы такие», «Очень милое фото», «Нет ничего прекраснее», — прокомментировали пост подписчики.

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