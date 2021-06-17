Полина Гагарина в розовом бикини повеселилась с детьми на пустом греческом пляже

Певица показала, как проводит время в отпуске. Она даже находит силы на спорт под палящим солнцем.

Полина Гагарина не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Несколько лет назад она смогла сильно похудеть. С тех пор артистка следит за своей внешностью. Она регулярно занимается спортом. Обычно певица едва находит время на отдых из-за плотного рабочего графика. Но недавно она решила уехать отдыхать в Грецию. С собой блондинка взяла детей, сына Андрея и дочку Мию. И это уже второй отпуск, который она проводит без мужа Дмитрия Исхакова, с которым развелась в прошлом году.

На днях Полина хвасталась фигурой, позируя у бассейна. В последнее время она часто намекает, что ее грудь преобразилась. Однако поклонники заметили только то, что девушка по-прежнему обладает точеными формами. На следующий день Певица успела заснять себя в кремовом лифе-бандо, засветив скромную «ложбинку греха». А вот позже уже в розовом купальнике она стала резвиться на пляже. Гагарина встала в планку вместе с детьми на побережье, показав свою фигуру с необычного ракурса.

«Семейный спорт», — подписала она фото.

«Начинаем обзор с пляжа. И так, вот такой уютный пляж, там храм Посейдона. Вот такая бухточка. Лежаки и никого нет», — поделилась звезда.

Поклонники в свою очередь восхитились тем, как выглядит артистка. «Солнце, любовь, радость», «Какие уже взрослые», «Фигурка подростка», «Полина, такая стройная», «Какой ракурс!», «Все повторяют за мамой», «Идеальная семья», «А кто фоткал?» — стали комментировать кадры подписчики.

Смотрите также: