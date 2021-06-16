Теперь без мужа: Полина Гагарина в горчичном бикини запечатлелась с дочкой и сыном на отдыхе

Полина Гагарина в прошлом году пережила развод. Девушка рассталась с фотографом Дмитрием Исхаковым. Причины размолвки никто их супругов так и не назвал. Однако ходили слухи, что у певицы появился новый возлюбленный. Косвенно это подтвердил Исхаков, который едва не запретил артистке ехать отдыхать зимой на Мальдивы с дочкой и другим мужчиной. Однако тогда конфликт они смогли уладить.

А недавно Полина устроила себе очередной отпуск. Она улетела в Грецию с дочкой и сыном Андреем от первого брака. Уже несколько дней певица купается и загорает. А 16 июня она поделилась редким семейным фото. Девушка предстала в горчичном бикини у бассейна. Она засветила красивый изгиб фигуры. Рядом с ней были крохотная дочка, которой четыре года, а также 13-летний сын, который перерос маму.

«Мои», — заявила звезда.

Поклонники вспомнили, что раньше Полина делала подобные фото с мужем. Многие посчитали, что для счастья не хватает еще одного человека на фото и пожелали певицей найти любовь. «Класс!» — восхитился Максим Галкин. «Жаль, было классно, когда сидело 4», «Какая милая семья. Счастье это точно», «Какие уже взрослые», «Трио балдежников!», «Глаз радуется такому снимку. Всего вам хорошего!!!», «Какая Миюша уже большая», — прокомментировали пост подписчики.

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