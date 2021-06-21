«Вы забыли надеть трусики»: Чехова в сарафане блеснула стройными ногами, но случайно засветила лишнее

Недавно Анфиса Чехова отдыхала в Майами, а теперь наслаждается отпуском в Египте. На днях она объяснила хейтерам, которые обвиняют ее в частом отдыхе за границей, что у нее не всегда были деньги на хорошие отели и частые поездки.

В своем Instagram телеведущая делится моментами курортного времяпрепровождения. На этот раз она показала, как гуляет по окрестностям в легком сарафане. Фанаты решила, что Анфиса позировала без нижнего белья.

«Вы забыли надеть трусики! Выглядите – огонь! Как постройнели!», — писали пользователи Сети.

Добавим, что в этом году Чехова отметит свой 44-й день рождения. После развода с актером Гурамом Баблишвили она скрывает от публики подробности своей личной жизни.

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