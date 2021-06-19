«Как стоит без лифчика!»: Брежнева в шелковом платье канареечного цвета блеснула роскошной грудью

Вера Брежнева раньше выступала в группе «ВИА-Гра». Девушка обладает эффектной внешностью и красивым голосом. Она признавалась, что в юности ее не считали красавицей. Более того, ее маме было сложно растить нескольких детей, поэтому зачастую Вера донашивала одежду сестер. Зато теперь она самодостаточная и богатая артистка. У нее есть дом в Москве, а также в Италии. Дочка звезды Соня учится в США, а младшая наследница Сара ходит в престижную школу в Киеве.

Этим летом Вера много путешествует. Она предпочитает проводить время то в Италии, то в Украине. Так как лето уже в самом разгаре, певица пополнила свой гардероб обновками. Так 19 июня она похвасталась сначала льняными костюмами, а потом решила примерить шелковое платье лимонного цвета. Брежнева не стала надевать лифчик, подчеркнув роскошную грудь.

«Желтый не отпускает», — заявила она.

Потом артистка переоделась в шелковую юбку по фигуре такого же цвета и тонкий кроп-свитер. Она снова отказалась от нижнего белья, засветив округлую грудь. Вера подчеркнула все свои достоинства.

Поклонники были взбудоражены красотой девушки. Многие осыпали комплиментами элегантную и такую привлекательную певицу. «Это для Костика фото?», «Как стоит без лифчика!», «Словно носики в норке выглядывают», «Фигурка роскошная», «На вас все сидит идеально», «Красота неописуемая», «Такую фигуру жалко прятать», — прокомментировали пост подписчики.

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