Среди виноградников: Вера Брежнева в лосинах занялась скандинавской ходьбой на отдыхе в Италии

Вера Брежнева не скрывает, что любит путешествовать. Когда она ездит на гастроли, то порой в день совершает несколько перелетов. Однако пандемия помогла певице расслабиться и больше времени уделить родным. Минувшей зимой она отдыхала с мужем Константином Меладзе, а потом отметилась в Дубае с сестрами и своими дочками Соней и Сарой. Вот уже несколько недель артистка проводит время в Италии, где в свое время она сыграла свадьбу с возлюбленным.

У Веры также есть особняк, где она проводит время. Однако после дня рождения Меладзе, который они отметили в Киеве, на родине певицы, девушка устроила себе фитнес-тур. 3 июня она поделилась кадрами, на которых можно увидеть долину с виноградниками, холмы и тропинки.

«Общение с природой радует, восстанавливает, расслабляет», — похвасталась артистка.

Позже Брежнева запечатлелась в лосинах, белой футболке, кепке и кроссовках. В руках она держала палки для скандинавской ходьбы. Девушка призналась, что прошла больше восьми километров.

«Довольный человек после двух часов хайкинга выглядит так», — заявила звезда.

В компании других девушек певица совершала путешествие и любовалась видами. Поклонники отметили, что редко видят Веру в обычной одежде, а не в нарядах люксовых брендов и сверкающих платьях для концертов. Напомним, что ранее артистка уже занималась скандинавской ходьбой со своим мужем на отдыхе.

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