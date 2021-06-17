«Сладкая жизнь»: Бузова в леопардовом платье-комбинации и с сумкой Chanel отметилась в Италии

Ольга Бузова не скрывает, что очень любит путешествовать. Однако обычно график девушки расписан на месяцы вперед, поэтому отдыхать она ездила в январе на свой день рождения. Но в этом году телеведущая изменила свой распорядок дня. Она ушла с места ведущей шоу «Дом-2». И хоть артистка уже нашла себе несколько новых мест работы, этим летом она решила больше путешествовать. Еще недавно она гуляла по Риму, а теперь снова вернулась в Италию.

Накануне Ольга прогулялась по Милану. Не исключено, что она не только насладилась местным кофе, но и пошопилась. А вот утро девушка встретила у острова Комо. Позагорав у бассейна она нарядилась и отправилась обедать. Телеведущая была облачена в зеленое платье на запах. Она прокатилась на катере и отправилась в один из ресторанов. А вот вечером Бузова переоделась в платье-комбинацию, которая так напоминает сорочку.

Девушка выбрала наряд с леопардовым принтом и кружевом. Она дополнила образ сланцами, шляпкой и соломенной сумкой Chanel. Ольга гуляла по старинным улочкам Белладжио.

«Сладкая жизнь», — заявила она.

Поклонники удивились такой активности артистки. Но при этом многие восхитились ее нарядом и загорелыми ногами. «Сегодня весь день нарядная и счастливая», «Красотка», «Ну платье — отпад! Очень нравится», «Словно в домашнем вышла», «Сорочка леопардовая?», «С собой наряды носишь в сумке?», «Хорошенькая, ноги загорелые и стройные», — стали писать подписчики.

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