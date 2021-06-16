Словно в темноте одевалась: Ольга Бузова в микрошортах и лифе прогулялась по улицам Милана

Ольга Бузова в последнее время часто привлекает к себе внимание. Любое решение, слово или действия девушки вызывает большой резонанс в обществе. Она часто красуется в купальнике или нижнем белье на фоне храмов. При это для посещения светских мероприятий телеведущая тщательно подбирает наряды. Она старается выглядеть стильно и модно. Девушка обычно прислушивается к советам стилистов.

На днях Ольга отметилась в костюме канареечного цвета с мини-юбкой. Она поддержала тренд на желтый цвет и подчеркнула красоту ног. Телеведущая прилетела в Милан, где, по всей видимости, собралась провести несколько дней. Если с утра она покрасовалась на балконе своего номера, то потом Бузова отправилась гулять в компании подруги. Однако новый аутфит звезды вызвал оторопь у ее поклонников.

На улицу она вышла в белом лифе, твидовом костюме с мини-шортами и в укороченном жакете. Наряд позволил ей засветить не только длинные ноги, но и оголить живот. Образ Ольги дополняли серебристые босоножки с открытой пяткой. Она насладилась кофе, а затем отправилась гулять.

«Ты что, в 2007 год вернулась?!», «В темноте что ли одевалась?», «Живот уже сложно втягивать, прям видно», «Ольга Бузова везде чувствует себя дома»,«Костюм красивый… но под ним это топ такой?», «Невероятный образ, прекрасная, потрясающая, хорошего отдыха тебе, Оленька», «Оля красивая, а костюмчик так себе», — прокомментировали пост подписчики.

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