Как цыпленок: Бузова в мини-юбке канареечного цвета и модных мюлях отправилась в аэропорт

Ольга Бузова привыкла привлекать внимание. Порой даже отдельные фразы девушки вызывают бурную реакцию у общественности. Этим летом телеведущая успела несколько раз удивить публику. Сначала она объявила, что станет наставницей в белорусской версии шоу «Х-фактор», потом поведала, что выступит арбитром на матчах чемпионата Европы по футболу, а недавно стартовал спектакль с ее участием во МХАТе.

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Накануне Ольга вновь заставила говорить о себе, когда Дмитрий Губерниев довел ее до слез в прямом эфире. После перенесенного стресса телеведущая устроила себе шопинг. 15 июня она нарядилась в костюм из топа и мини-юбки канареечного цвета. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Бузова дополнила монохромный образ сумкой в тон, шляпой и очками. Ее ноги украсили модные мюли на шпильке.

Примечательно, что Ольга направилась в аэропорт. Она не стала раскрывать, куда летит. Однако недавно девушка уже успела отдохнуть в Риме. Не исключено, что она снова решила развеяться в какой-нибудь стране. Так многие звезды отдыхают на Мальдивах и в Греции.

Поклонники восхитили красотой телеведущей и ее летним образом. К слову, Александр Васильев называл желтый цвет хитом сезона. «Оля, яркая птичка», «Пташка наша», «Красный прикид», «Очень красивая», «Так и ходи все лето», «Ярко и круто выглядишь», — прокомментировали пост подписчики.

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