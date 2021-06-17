Стиль и грация: Бузова в струящемся платье в горох и «золотых» шлепках прокатилась на катере по озеру Комо

Ольга Бузова любит путешествовать, но из-за загруженности на работе обычно она позволяла себе отпуск раз в год. Девушка изменила это в этом году, когда рассталась с Давой и перестала вести шоу «Дом-2». И хоть телеведущая теперь играет в театре, готовится стать футбольным арбитром и судьей в музыкальном шоу в Белоруссии, она решила устроить себе отдых в Италии. Недавно она ездила в Рим, а теперь добралась до Милана.

Бузова еще недавно мечтала оказаться на озере Комо. Теперь она живет возле этого знаменитого места. Девушка почти целыми днями наслаждается жаркой погодой, гуляет и делает покупки. Однако 17 июня она начала свой день с того, что позагорала. А потом телеведущая отправилась в город Белладжио. Ольга решила принарядиться. Она облачилась в струящееся платье на запах. Наряд зеленого цвета с гороховым принтом подчеркнул ее талию и позволил показать стройные ноги.

Девушка дополнила образ золотыми шлепками, сумкой Louis Vuitton и плетеной пляжной сумкой Chanel. Ольга покрасовалась в номере, а потом прокатилась на катере по озеру. Она насладилась видами на горы.

«Едем обедать в Белладжио», — похвасталась звезда.

Девушка прибыла в город и отправилась в ресторан. Она насладилась местными деликатесами. Поклонники восхитились летним образом телеведущей. «Какая красотка. Счастья тебе, Оля», «Шикарная. Красотка Олечка», «Итальяночка прям здесь», «Крашиха», «Вау, какава красота», «Очень красивое женственное платье», — прокомментировали пост подписчики.

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