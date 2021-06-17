Побаловала мужа: Подольская в кружевных шортах засветила плоский живот за ужином на террасе

Певица решила похвастаться тем, как за пять минут готовит блюда на гриле. При этом она отметилась в летнем образе.

Наталья Подольская не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. В прошлом году она стала мамой во второй раз. Теперь певица воспитывает не только шестилетнего Артемия, но и малыша Ивана. Но после родов девушка долго переживала из-за фигуры. Она с трудом, но вернулась в форму спустя несколько месяцев. Артистка признавалась, что живот для нее был самой проблемной зоной. Однако теперь она часто выходит в свет и красуется в ярких образах.

Подольская успевает не только приглядывать за детьми, видеться с родными и посещать разные мероприятия. Певица также порой занимается готовкой и домашними делами. 17 июня она поделилась снимком, на котором предстала на террасе возле дома. Артистка решила приготовить для мужа Владимира Преснякова мясо на гриле. При этом Наталья облачилась в футболку, которую завязала на узел и кружевные мини-шорты. Ее голову покрывала косынка.

Наряд не только подчеркнул ноги девушки, но и позволил показать плоский живот. Подольская показала, какой ужин у нее получился.

«Обожаю лето за возможность приготовить невероятно вкусный обед или ужин на гриле за пять минут! Ничего сложного, просто нарезать свежих овощей, заправить оливковым маслом и пожарить на углях шашлык из индейки», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие одарили ее комплиментами. «У повара, похоже, фартук украли», «Вкусненько выглядит», «Какая стройняшка», «В таком виде готовить удобно?», «Идеальный живот», «Летняя девушка», — прокомментировали пост подписчики.

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