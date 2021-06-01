«Все же перебор»: Подольская в мини-платье с рукавами из шифона и сапогах-казаках вышла в свет

Наталья Подольская является не только певицей, но и хорошей женой. Она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым, которому подарила двоих сыновей. Артемию скоро исполнится шесть лет, а вот Ивану только семь месяцев. Молодая мама старается совмещать карьеру и материнство. Она почти не делала перерыва после родов. А этой весной артистка регулярно появлялась на публике и устраивала фотосессии.

За считанные месяцы Наталья вернулась в форму. Она любит наряжаться и следит за трендами. В последний день весны певица отправилась на премию, которая прошла на крыше фешенебельного отеля. Артистка выбрала для такого случая черное мини-платье с шифоновыми яркими рукавами. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Образ Подольская дополнила сапогами-казаками. Она с удовольствием позировала на террасе.

Поклонники отметили, что у девушки необычный наряд. Многие посчитали, что артистка выглядит элегантно. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Анжелика Галустян. Она нашла в нем ошибки.

«Само по себе платье очень интересное за счет рукавов. Если бы не они был бы очень скучный образ. Еще один акцент в аутфите Подольской — казаки. Это здорово, но два акцента все же перебор. Яркие расписные рукава и не менее яркая обувь сыграли с Натальей злую шутку из серии „надела все лучшее сразу“. Лучше бы она взяла более умеренную базовую обувь, может даже лодочки или однотонные ботинки на каблуке», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анжелика Гарсан — стилист-имиджмейкер, фэшн стилист. Закончила специализированный курс у Карины Шерер, повышение квалификации у Маргариты Мурадовой. Опыт работы 2 года.

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