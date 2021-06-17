Акцент на яркие туфли: Подольская в молочном костюме с шортами-бермудами отправилась в театр

Наталья Подольская уже длительное время счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Пара часто путешествует и порой даже на сцене выступает вместе. Но в прошлом году в их семье произошло пополнение. Певица подарила избраннику сына Ивана. Также у них подрастает шестилетний сын Артемий. Так как ребенку нужно много внимания, артистка какой-то время сидела дома, но и при этом занималась фигурой. Уже через несколько месяцев она похудела.

После отдыха на Мальдивах Подольская то и дело отмечала семейные праздники. Она также посещала вечеринки и давала концерты. При этом певица каждый раз старалась выглядеть женственно. А 17 июня девушка решила сходить в театр. Она нарядилась дома в одним из своих новых костюмов. Наталья предстала в молочном жакете оверсайз и шортха-бермудах. Монохромный образ разбавили слингбэки розового цвета и сумка в тон.

«В театр», — похвасталась звезда.

Поклонники заметили, что жена Преснякова стала выглядеть еще стройнее. Многие одарили ее комплиментами. «Цвет вам очень идет!», «Сочные туфли», «Идеальный комплект», «Какие стройные ножки», «Крутой костюм у вас, Наташа», «До чего хороша», «Очень похудела», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что костюмы с шортами стали трендом лета. Недавно в похожем образе отметилась Светлана Бондарчук, а вслед за ней и Ксения Собчак.

А перед началом спектакля Подольская увиделась со своей мамой. Они насладились прохладительными напитками.

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