«Иван тоже принял участие»: Подольская в мини-юбке и блузке из гипюра устроила вечеринку для сына

Певица вместе с Владимиром Пресняковым устроила для наследника праздник в стиле «Пиратов Карибского моря». Она собрала вместе всю семью.

Наталья Подольская уже больше 10 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Влюбленные поддерживают друг друга дома, а также на сцене. В прошлом году у них родился еще один сын Иван. Супруги не скрывали своего счастья. Также у них подрастает наследник Артемий. Влюбленные не часто вместе выходят в свет. Обычно Наталья посещает светские рауты, а ее муж приглядывает за детьми. Но накануне они все вместе предстали на публике.

Супруги устроили праздник в честь дня рождения старшего наследника. Для Артемия была устроена вечеринка в стиле «Пиратов Карибского моря». Декорации в виде парусников, аниматоры в костюмах героев из фильма, а также сотни воздушных шаров и развлечений ждали именинника. Подольская облачилась в мини-юбку и белую блузку из гипюра. На руках она держала Ивана. Вместе с ней позировал Пресняков в кремовом костюме.

Обычно лицо младшего малыша пара прячет, но на кадрах с вечеринки можно увидеть профиль ребенка. Мальчик с пухлыми щеками умилил поклонников.

«Иван тоже принял участие, но всего на часик», — пояснила звезда.

На празднике также появился Пресняков-старший, который поздравил своего внука. Маленьких гостей развлекали не только аниматоры, показывающие разные фокусы с мыльными пузырями, но и живая обезьянка.

Поклонники восхитились красочным праздником. «Какая красотища», «Очень круто», «Выглядит бомбически, пираты, корабли — что еще надо?», «Наташа, какая вы стройная», «Любимая семья, Пресняков светится от счастья», «Какие щечки у этого малыша», «Карапуз прекрасный», — стали писать подписчики.

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