«Где ты прятала такие формы?»: Гагарина в «голом» купальнике блеснула тугими бедрами в море

Полина Гагарина в прошлом году снова стала свободной девушкой. Она не показывала разочарования и печали их-за развода. Певица решила оставаться на позитивной волне. Тем более, что вскоре появились слухи, что у нее новый роман. Однако пока она предпочитает не говорить о личной жизни. Артистка активно работает, давая концерты. А все свободное время она посвящает своим детям — сыну Андрею и дочке Мие.

На днях Полина решила улететь отдыхать. Вместе с наследниками она приехала в Грецию. Девушка остановилась в роскошном отеле. Она успела позагорать и покупаться в бассейне. Новый день певица уже провела на пляже. Сначала она занялась спортом с детьми. А вот потом артистка рискнула искупаться в море. Гагарину запечатлели в нюдоком купальнике в воде. Она смогла зайти в воду только по колено.

При этом девушка засветила округлые бедра и грудь в лифе без пуш-ап. При этом что-то сильно рассмешило артистку.

«Вода очень теплая! Ощущается как −15», — пошутила она.

Поклонники оценили не только юмор, но и фигуру знаменитости. Многие осыпали молодую маму комплиментами. «Невероятная красота ног», «Ох, бедра какие!», «Где ты прятала такие формы?», «Лисьи носики вздыбились», «Словно голая», «Наряд конечно не красит, вы его красите», «Такая хрупкая», «Ваша улыбка прекрасна», — прокомментировали пост подписчики.

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