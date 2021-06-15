«Безупречные ноги»: Гагарина в лавандовом бикини-бандо обнажила рельефные бедра на греческом курорте

Полина Гагарина привыкла много работать. Певица несколько раз в год ездит в отпуск, чтобы провести время с детьми. Как известно, она воспитывает сына Андрея от первого брака и дочку Мию от Дмитрия Исхакова. Второй развод артистка пережила в прошлом году, но предпочла воздержаться от подробностей. Однако экс-муж едва не помешал ей съездить с детьми на Мальдивы, так как узнал, что компанию им составит некий мужчина. Но тогда звезда смогла с ним договориться.

И вот спустя полгода Гагарина снова устроила себе отпуск. На этот раз она улетела в Грецию, которая открыла свои границы для туристов. Там отдыхает и Анна Седокова со своим возлюбленным Янисом Тиммой. А вот исполнительница хита «Драмы больше нет» вновь проводит время с дочкой и сыном. Полина решила поделиться летним кадром, устроив фотосессию у бассейна. Она предстала в купальнике лавандового цвета. Лиф-бандо подчеркнул ее грудь, а бикини — рельефные бедра.

«Чтобы в Греции было в июне 20, а в Москве 27 и выше… мдааа! Но зато у нас крутейший отель, уютнейший Grecotel Cape Sounio, и мы все вместе! Целуемся обнимаемся смеемся! Автор сей восхитительной фотографии мой сын», — написала звезда.

Поклонники посчитали, что певица выглядит очень худой. Многие выразили свое беспокойство из-за ног-палочек. «Полина что же ты такая тощая. Поправься не много», «Исхудала-то как», «Одни кожа, да кости. Простите», «Полина вам надо поправиться!», «Стопа словно ласта», «Безупречные ноги», — прокомментировали пост подписчики.

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