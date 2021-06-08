«Сейчас выгляжу лучше»: Полина Гагарина показала свое редкое подростковое фото

Полина Гагарина не скрывает, что много работает над собой. Девушка занимается спортом с тренером. Также она следит за своим питанием. Примечательно, что похудела она, когда рассталась с первым мужем Петром Кисловым. Тогда она родила сына Андрея. Певице просто не понравилось ее отражение в зеркале. Теперь она одна из самых стройных артисток на отечественной эстраде. После рождения дочки Мии она быстро вернулась в форму.

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Теперь Полина без стеснения носит мини-платья, лосины и шорты. Она часто выступает в сверкающих нарядах, подчеркивающих ее точеные формы. В беседе с поклонниками одна их подписчиц решила спросить у звезды, как ей удается выглядеть так молодо. Певице 34 года, но выглядит она гораздо моложе своих лет.

«Что за генетика такая? В 30-ть выглядишь как в 15-ть!» — написала фанатка.

В ответ Гагарина опубликовала архивное фото. В кадре она предстала совсем юной с подругой. Тогда артистка тоже носила каре, но с челкой и темными локонами. У девушки тогда были пухлые щечки.

«Мне тут правда 13. Но я согласна, что сейчас выгляжу лучше», — ответила звезда.

А вот поклонники посчитали, что девушка только хорошеет в подростковом возрасте была очень милой. Многие помнят ее во время участия в «Фабрике звезд». Фанаты одарили девушку комплиментами. «Такая хорошенькая», «Эти щечки — прелесть», «Миленькая», «Вы всегда хороши», — стали писать подписчики.

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