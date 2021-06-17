Вытянула силуэт: Барановская в белоснежном костюме с брюками клеш предстала перед Эмином

Юлия Барановская уже много лет ведет передачи на телевидении. Она не раз оказывалась ведущей концертов и фестивалей. Хоть девушка и растит троих детей в одиночку, она находит время на себя. Достаточно часто телеведущая путешествует. При этом даже в пустыне она предпочитает выглядеть женственно. Поклонники часто восхищаются ее стремлением к тому, чтобы выглядеть привлекательно. А благодаря шоу «Модный приговор», на котором она часто бывает, девушка знает о трендах.

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В последнее время Юлия все чаще участвует в фотосессиях. Она также устраивала себе уикенд с детьми в Санкт-Петербурге. А вот 17 июня девушка приехала в торговый центр, где встретилась с врачами, организующими День донора. На публике телеведущая предстала в белоснежном костюме с брюками клеш, которые актуальны в этом сезоне. Наряд зрительно вытянул силуэт. Черные туфли-лодочки дополнили образ.

Барановская не только пообщалась с медиками, но и предстала в своем элегантном образе перед Эмином Агаларовым. Многие одарили многодетную маму комплиментами. «Восхитительно выглядите», «Красотка», «Жалко, что вы не медсестра», «Очень стильная», «Словно леди», «Хорошо смотритесь с Эмином», «Инь и Янь», «Юля, как всегда, на стиле», «Очень приятная компания», «Какая вы всегда элегантная», — прокомментировали.

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