Не обошлось без танцев: Барановская в белоснежной косухе оверсайз с детьми покаталась на катере по Неве

Юлия Барановская давно сама воспитывает детей, рожденных от Андрея Аршавина. Футболист редко видится с наследниками. Однако мама посвящает им все свободное время. И это при том она построила карьеру телеведущей, часто ведет концерты и разные мероприятия. Обычно девушка много путешествует. Она любит показывать сыновьям и дочке отдаленные уголки страны. При этом порой экс-избранница спортсмена просто рада провести выходной с детьми.

12 июня Барановская приехала в Санкт-Петербург. Она весь день гуляла с наследниками по городу. Девушка облачилась в спортивный костюм ультрамаринового цвета с лампасами, а также белоснежную косуху. Телеведущая также покаталась на катере по Неве. Когда заиграла музыка, то многодетная мама стала зажигательно танцевать. Старший наследник звезды Артем с улыбкой наблюдал за своей мамой.

«С Днем России, любимая страна! Горжусь тем, что я россиянка, люблю тебя всем сердцем и душой. Мы сегодня с детьми в родном Санкт-Петербурге, будем болеть за нашу сборную по футболу на стадионе. А пока гуляем с детьми с самого утра, родной город встретил нас отличной погодой», — написала в соцсети звезда.

Поклонники восхитились красотой Юлии, а также ее детьми. Многие отметили, что она прекрасно выглядит. «Какая вы красивая и какие у вас красивые дети!», «Дети у ва замечательные, со старшим сыном как брат с сестрой», «Красивые!!! Детки — просто супер!», «Очень вы приятная девушка, Юлия», — прокомментировали пост подписчики.

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