Женственно и модно: Барановская покрасовалась в струящемся платье мидакси с кожаным корсетом

Юлия Барановская уже девять лет сама воспитывает детей. После расставания с Андреем Аршавиным она смогла построить карьеру на телевидении. Более того, девушка теперь дружит со многими известными персонами. Она участвует в фестивале «Жара», который ведет уже несколько лет подряд. Телеведущая всегда появляется на публике в роскошных нарядах. Поклонники восхищаются многодетной мамой.

Недавно Юлия отметила свой день рождения. Девушка в особенный день предстала в белоснежном платье-халате в пол. Она принимала поздравления от сыновей и дочки. Телеведущая не боится экспериментировать с образами и носит то, что ей нравится. По всей видимости, она подготовилась к лету. 8 июня Барановская облачилась в струящееся платье мидакси с актуальным принтом мильфлер. Женственный наряд дополнил карамельный корсет из кожи.

Она также надела туфли-лодочки нюдового цвета. Девушка не раз участвовала в «Модном приговоре», поэтому знает, что обувь в тон кожи визуально удлиняет ноги. А мелкий цветочный принт стал популярен в этом сезоне. Екатерина Стриженова, Лера Кудрявцева и Полина Гагарина носят наряд с цветочным принтом.

Поклонники восхитились летним образом Юлии. «Какая красивая», «Роскошное платье», «Как вам идет все это», «Очаровательная», «Наряд красивый», «Юля, какое крутое платье», «Ох, какой классный образ», «Миленькая», «Прям девочка-девочка», — стали комментировать кадры пользователи Сети.

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