«Зажгли»: Барановская в силуэтном платье с эффектом мерцания повеселилась с сыном Газманова

Бывшая жена Андрея Аршавина впервые вела концерт с Родионом Газмановым. Она осталась в восторге от такой компании.

Юлия Барановская не скрывает, что в своей жизни пережила многое. Когда Андрей Аршавин оставил ее с тремя детьми ради другой женщины, девушка не растерялась. Она построила карьеру на телевидении. Теперь многие знают ее как ведущую передачи «Мужское/Женское». Также не раз она становилась экспертом в шоу «Модный приговор». Бывшая избранница футболиста любит наряжаться и часто участвует в фотосессиях, поэтому научилась разбираться в моде.

Не раз Юлия вела фестиваль «Жара», а также другие мероприятия. На этот раз ей доверили пост ведущей концерта в честь Дня социального работника. Компанию девушке составил сын Олега Газманова — Родион Газманов. Для такого мероприятия многодетная мама выбрала роскошное вечернее платье. Она облачилась в наряд нюдового цвета с эффектом мерцания. Барановская подчеркнула свою стройную фигуру.

Когда были перерывы, Юлия и Родион танцевали и веселились за кулисами. Они признались, что работать вдвоем им очень понравилось.

«Было очень тепло и душевно! Ну и слышите, как зажгли?» — написала звезда.

Поклонники восхитились не только женственным образом телеведущей, но и ее грациозностью. «Вели безупречно», «Крутые», «Юлия всегда сплошной позитив», «Нужно уметь отрываться», «Классная такая», «Платье просто сногсшибательное», «Красотка», «Танцуй пока молодая», — прокомментировали пост подписчики.

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