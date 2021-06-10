По-домашнему уютная: Лорак в леопардовом костюме оверсайз и белых кедах устроила танцы на сцене

Ани Лорак является одной из самых популярных украинских исполнительниц. Девушка каждый год радует публику новыми песнями. Не так давно она выпустила новый клип, в котором предстала в образе невесты. Примечательно, что артистка состоит в разводе с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, но накануне они воссоединились. Певица устроила праздник в честь 10-летия дочки Софии, на котором появился и папа именинницы.

После праздника Лорак не стала брать выходной. Она рада тому, что после пандемии возобновились гастроли. Теперь девушка вновь находится в разъездах. На этот раз она приехала в Реутов. Однако на сцену певица поднялась не в роскошном платье, а спортивном костюме оверсайз с леопардовым принтом. Ее образ дополнили белые кеды на толстой подошве. Каролина ( настоящее имя звезды. — Прим. ред.) зажигательно танцевала на сцене во время репетиции.

Волосы певица собрала в пучок и была почти без макияжа. Поклонникам такой домашний вид звезды пришелся по душе. Многие одарили ее комплиментами. «Видно, как вы отдаете свою энергию на все. Будьте такой счастливой всегда», «Хищница», «Какой классный костюмчик», «Такая уютная Каролина», «Дива даже в спортивках», «Классная такая, хочется потрогать», «Танцы лучшей женщины на свете», «Стильная наша», — стали писать пользователи Сети.

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