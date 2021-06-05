Ани Лорак в «рваных» джинсах и леопардовом топе сверкнула роскошной грудью на сцене

Ани Лорак не скрывает, что привыкла много работать. Однако за время пандемии она смогла отдохнуть в Греции с дочкой Софией и Филиппом Киркоровым. Как известно, король отечественной эстрады является крестным папой ее наследницы. Но в этом году она вернулась к работе с новыми силами. Недавно артистка выпустила клип на песню «Раздетая». Съемки проходили на Мальдивах, где она смогла покрасоваться в платье невесты.

А 4 июня Лорак отправилась в Барвиху, где дала первый концерт за долгое время. Певица с трепетом ждала встречи с поклонниками. На репетиции она поднялась на сцену в модных рваных широких джинсах и леопардовом кроп-топе. Поверх девушка надела жакет оверсайз. Кеды на толстой подошве завершили ее образ в молодежном стиле. Каролина ( настоящее имя звезды, — При. ред.) танцевала и пела. Наряд позволил ей блеснуть бюстом.

А вот во время концерта Лорак уже выступила в эффектом золотом мини-платье с бахромой. Наряд подчеркнул всю красоту ее стройных ног. Босоножки на каблуке также зрительно вытянули силуэт. В конце вечера певица очаровала публику, появившись на сцене в синем платье с пол с эффектным разрезом.

«Наш вечер! Наполненный улыбками и вашей любовью! Спасибо каждому, кто разделил с нами этот шоу-концерт», — написала она.

Поклонники были сражены красотой Лорак. Многие одарили ее комплиментами и отметили, что даже в 42 года ее хочется называть девушкой, а не женщиной, так как она очень молодо выглядит. «Какая вы счастливая», «Очень красивая», «Наряд просто восторг», «Ох и ложбинка греха!», «Любуемся вами всегда», — прокомментировали пост подписчики.

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