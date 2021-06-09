«Моя крошка»: Ани Лорак в черном мини-платье с открытыми плечами устроила застолье в честь дочки

Ани Лорак не скрывает, что ей нравится путешествовать. В прошлом году она смогла много времени провести с дочкой Софией. Благодаря пандемии концерты певицы были перенесены, поэтому несколько месяцев она нежилась в Греции. Но не так давно артистка вернулась к продуктивной работе. С наследницей она появлялась только в гостях у Филиппа Киркорова, так как он является крестным отцом девочки.

Как известно, недавно Лорак также стала чаще видеться с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу. При этом она не говорит о личной жизни, предпочитая хранить все в секрете. 9 июня певица устроила застолье. Она не могла оставить свою дочку без праздника. Артистка закатила вечеринку для Софии, подарив ей с десяток воздушных шаров. Именинница была облачена в костюм Versace. А вот сама Лорак предстала в черном мини-платье с рукавами-фонариками. Наряд с открытыми плечами дополняли модные мюли.

«Дорогая моя доченька, поздравляю тебя. День твоего рождения — мой самый любимый день в году! Ты уникальна. Будь счастлива и здорова. Ничего не бойся, смело иди по жизни, я знаю, у тебя всё получится! Мама всегда рядом. Люблю тебя, моя крошка!» — написала звезда. View this post on Instagram A post shared by АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Она также показала гостей, которые разместились за большом столом, а также запечатлела реакцию дочки на подарок. Девочка получила куклу, закутанную в пеленку. Поклонники восхитились не только красотой Лорак, но и праздником, который она устроила.

«Вся в маму», «Красивые! С праздником, уже такую взрослую девочку!», «Она невероятная, веселая и солнечная, а когда вы вдвоем, то вообще глаз не оторвать», «Какая большая малышка», «Очень милые и солнечные девочки! Куколки. Будьте счастливы!» — прокомментировали пост подписчики.

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