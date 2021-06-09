Застолье, торт и подарки: Ани Лорак провела вечер с бывшим мужем на празднике дочери

Ани Лорак уже много лет выступает на сцене. Она является одно из самых известных украинских исполнительниц. Девушка воспитывает дочку Софию. Примечательно, что с мужем Муратом Налчаджиоглу она развелась в начале 2019 года на фоне слухов о его многочисленных изменах. Однако спустя два года бывшие супруги стали вместе появляться на праздниках у Филиппа Киркорова. Теперь поклонники уверены, что они помирились.

В последнее время Лорак много работает. Она выпустила новую песню и клип, а также возобновила концерты. Однако 9 июня певица отложила все дела, чтобы побыть с наследницей, которая отмечает день рождения. Для нее был организован праздник. Артистка показала застолье и десятки воздушных шаров. За одним столом сидели взрослые, а за другим именинница и маленькие гости вечеринки.

София была очень рада, когда мама вручила ей куклу. Девочка сразу стал примерять на куклу наряды. Она даже прикрыла рот рукой от удивления, когда получила такой подарок. А потом на праздник приехал Мурат. он тоже принес дочке подарки. Малышка была очень счастлива, когда папа стал ее обнимать.

Свой трехъярусный торт именинница разреза вместе с мамой. К слову, Лорак успела принарядиться. Она была в черном мини-платье с рукавами-фонариками, а на ее шее красовалось бриллиантовое колье. Певица выглядела очень счастливой. Родители именинницы поделились кадрами с юбилея своей наследницы.

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