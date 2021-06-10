Словно цветок: Кети Топурия в костюме цвета фуксии с объемными рукавами подчеркнула стройность

Кети Топурия уже много лет выступает в составе группы «А’Студио». Девушка успела полюбиться публике. Многие восхищаются не только ее вокалом и манерой исполнения, но и чувством стиля. Певица не боится носить вещи необычных фасонов. Многие стилисты одаривают ее комплиментами. При этом сама артистка признается, что носит только то, что ей нравится. Ей удается точно попадать в тренды.

В начале этого года Кети снова стала мамой. Она родила сына Адама. Девушка на месяц сделала паузу в карьере, наслаждаясь материнством. От первого брака у нее также есть дочка Оливия. Примечательно, что певица смогла быстро вернуться в форму. Она выходит в свет как в мини-платьях, так и жакетах оверсайз. Однако недавно Топурия призналась, что набранные килограммы еще не ушли.

9 июня артистка приняла участие в юбилейном концерте Александра Зацепина. Знаменитому композитору исполнилось 95 лет. Кети исполнила хит «Волшебник-недоучка». Она вышла на сцену в костюме цвета фуксии с модными в этом сезоне брюками клеш и жакетом с пышными рукавами. Певица сделала каре, которое идеально сочеталось с ее нарядом. Топурия дефилировала на сцене, демонстрируя стройную фигуру.

Поклонники восхитились красотой певицы. Многие одарили ее комплиментами. Добавим, что в концерте также приняли участие другие звезды: Валерия, Тамара Гвердцители, Жасмин, Олег Газманов, Александр Панайотов и другие известные персоны.

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