Элегантность во всем: Валерия в струящемся платье в пол оливкового цвета с предстала на публике

Валерия является одной из самых известных певиц. Она знаменита не только своим вокалом. Певица следит за своей фигурой и регулярно занимается спортом. Она без стеснения позирует без макияжа. Артистка не скрывает, что открыта для экспериментов. Она любит наряжаться и следит за трендами. В обычно жизни звезда часто носит джинсы и брючные костюмы. А вот на сцене она блистает в роскошных нарядах.

В этом году знаменитости вернулись к привычной жизни. Многие возобновили концерты. 9 июня, накануне юбилея, состоялся концерт Александра Зацепина. Для такого случая Валерия облачилась в платье в стиле ретро с рукавами-фонариками. Наряд в пол оливкового цвета с атласным поясом подчеркнул ее стройность и зрительно сделал артистку выше. Струящееся платье выглядело элегантно. Она исполнила песню «Колыбельная».

Публика тепло встретила артистку. Многие восхитились нежным образом Валерии. По мнению поклонников, в 53 года она прекрасно выглядит. «Очень красивая», «Платье просто бесподобное», «Прям светская дама», «Как красиво спели, просто прелесть», «Красота бесподобная», — стали писать пользователи Сети. Добавим, что также в концерте приняли участие: Кети Топурия, Анжелика Варум, Жасмин, Тамара Гвердцители и другие известные персоны.

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